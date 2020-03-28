Kuzey Yıldızı bu akşam yok mu? Show TV yayın akışı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 26.bölümünde Yıldız, Kuzey'i kendinden uzaklaştırmaya çalışır. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Cezmi Baskın ve Ferda Kaynar gibi isimler yer alıyor. Bu akşam dizinin ekranlarda yer alıp almayacağı araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam yok mu? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK BU AKŞAM VAR MI?

Show TV’nin bugünkü yayın akışında Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yer almadı. Dizinin yeni bölümü 4 Nisan 2020 tarihinde yayınlanacak.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aslıhan Güner

İsmail Demirci

Toygan Avanoğlu

Cezmi Baskın

Zeynep Kankonde

Hüseyin Soysalan

Uğur Demirpehlivan

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 26.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yıldız, Kuzey'i kendinden uzaklaştırmak isterken neredeyse onun hayatına mal oluyordu. Yıldız, sevdiği adamı kurtarabilmek için çırpınırken, denize açılan Sefer ve kızlar, Yıldız'ın yardım çağrısını fark ederek Kuzey'i kurtardı. Yıldız, istemeden de olsa böyle bir şeye sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı yaşadı. Kuzey, kendine geldiğinde yaşadıkları durumu Yıldız'la kavuşabilmek için bir fırsat olarak düşünse de Yıldız’ın öfkesi dinmek bilmedi. Kuzey'in duygu sömürüsüne katlanamayan Yıldız hastaneyi terk etti. Tüm olanlara rağmen kendini affettirmek için çabalayan Kuzey, Şule'nin boşanma sözleşmesine koyduğu maddeyi öğrenince sinir krizi geçirdi. Bu maddeye göre Kuzey boşandıktan sonra bir yıl kimseyle evlenemeyecekti yani Yıldız ile bir yıl daha kavuşamayacaktı. Talihsiz aşık, elini neye atsa sonunda hüsrana uğrarken, Nahide olaya el koydu ve bir plan yaptı. Kuzey, Yıldız'ı varlığıyla değil yokluğuyla kazanacaktı. Yıldız'ın, özlemine yenik düşmesini bekleyen Kuzey, kimseye söylemeden ortadan kayboldu. İnzivaya çekildiği barakaya Mahmut ve Yıldız'ın gelmesiyle Kuzey şoke oldu. Mahmut ile aşk yaşıyormuş gibi oyun oynayan Yıldız, Kuzey'i delirtti. Finalde ise oyun oynadığını itiraf eden Yıldız, Kuzey'e "Sensiz olamıyorum ben..." diyerek duygularını itiraf etti. Yıldız sonunda inadını bıraktı ve iki aşık yeniden kavuştu.