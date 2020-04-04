Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam var mı? Kuzey Yıldızı’nın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Ersoy Güler'in yönetmenliğini yaptığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, cumartesi akşamları ekranlara geliyor. 28 Mart 2020 tarihinde Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı ve ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam var mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK BU AKŞAM VAR MI?

4 Nisan 2020 Show TV yayın akışında Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümü yer alıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 27.bölümü yayınlanacak.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİSİNİN 27.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kuzey’in mutlu sonlu inzivası, gittikçe trajik bir hal almaktadır. Kuzey’in kurtulmak için, Yıldız’a kavuşmak için attığı her adım onu başka bir felakete sürüklemektedir. Herkes seferber olup Kuzey’i ararken Kuzey’in umutları tükenmek üzeredir. Belki de masal tersine dönecektir ve bu sefer kırmızı saçlı Rapunzel, prensini kurtaracaktır. O olmazsa, ölümüne pampası gelip kurtaracaktır kesin. Sefer’in kalbi temizdir ve onu nerde olursa olsun bulacaktır. Kuzey, mutlu sonlu sandığı inzivasında, hazin sona doğru ilerlemektedir.

Yıldız, yaptıklarından dolayı vicdan azabı çekmektedir. Ama bu, kendisini onun kollarına atacağı anlamına gelmemektedir. Belki de bu sorunun çözümü ikisinin de elinde değildir. Kuzey, aşkını kurtarmak için her yola başvurduğunu Yıldız’a ispatlamak ister. Yıldız, her şeyden sıyrılıp sakin kalmak istedikçe başka bir sorunla uğraşmaktadır. Kaçtığı her şey bir şekilde gelip onu bulur. Bir parçası olmamak için uğraşıp durduğu entrika üçgeninden bir türlü kendini kurtaramamaktadır. Ve belki de yıllardır açılmasını beklediği kapının anahtarı avcunun içinde durmaktadır. Ama o kapının arkasında ou neyin beklediğini kimse bilmemektedir.