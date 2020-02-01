Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 19. son bölüm ile ekrana geldi. Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekrana gelen son bölümde Kuzey ve Yıldız uzun ve yorucu bir sürecin ardından bir araya gelmenin ve aşklarına bir şans vermenin mutluluğu içerisindedir. Peki ekrana gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm ardından 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin çekimleri Ordu'da gerçekleşiyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren haberimizde yer alacaktır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuzey, sonunda Yaşar’ın kurşununun hedefi olmuş, yaralanmıştır. Tabi ki bu, deli aşığımızı vazgeçirmeye yetmez. Aksine Kuzey, bu durumu fırsatı çevirmeyi bilmiştir. Yaşar’ın aklına bile gelmeyen, başına gelmiştir.

Kör kurşunların bile engel olamadığı Kuzey- Yıldız aşkı, bu kez ezeli düşmanlıkla sınanmaktadır. Kuzey’in vurulması, Kadıoğlu ve Mollaoğlu’nun küllenmeyen düşmanlığını yeniden ateşlemiş, iki taraf da ambargosunu koymuştur. Bu ambargo yalnız Kuzey’le Yıldız’ı değil, Kamer’le Poyraz’ı da kapsamaktadır. Şeref ve Yaşar, artık tüm aşıkların düşmanıdır

Aşkına set çekilen yalnızca onlar değildir. Kuzey’in kızları da ağır bir Kuzey ambargosu altındadır. Daha doğrusu Emin ve Osman, Kuzey’in ezici ağırlığının altında can çekişmektedir. Genç aşıklar, ne Kuzey’in hedef tahtası olmaktan ne de aşklarından vazgeçmemektedir.

Hiçbir aşık, kalbinin sesini dinlemekten vazgeçmeyecek; ama bu, engelleri de ortadan kaldırmayacaktır. Kuzey, önüne konan engelleri tek tek kaldırmak yerine toptan kaldırmaya karar verir. Aklına öyle bir şey gelir ki; bu ezeli düşmanlık, sonunda tarih olacaktır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Aslıhan Güner

(Yıldız Kadıoğlu)

İsmail Demirci

(Kuzey Mollaoğlu)

Cezmi Baskın

(Yaşar Kadıoğlu)

Ferda Kaynar

(Hanife Kadıoğlu)

Hüseyin Soysalan

(Şeref Mollaoğlu)

Uğur Demirpehlivan

(Emine Mollaoğlu)

Toygan Avanoğlu

(Sefer Kadıoğlu)

Aslıhan Kapanşahin

(Mine Mollaoğlu)

Berfin Nilsu Aktaş

(Gökçe Mollaoğlu)

Gizem Güneş

(Feride Mollaoğlu)

Yasemin Hadivent

(Fadime)

Zeynep Kankonde

(Pembe Mollaoğlu)

Özgün Karaman

(Ömer)

Merve Şen

(Nahide Kadıoğlu)

Ecem Çalhan

(Kamer Mollaoğlu)

Burak Can