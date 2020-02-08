Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler? Yeni bölümde Küsler barışıyor

Cumartesi akşamları yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler? İşte küslerin barışacağı Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı haberimizde...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi Ordu'da çekiliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Aslıhan Güner

(Yıldız Kadıoğlu)

İsmail Demirci

(Kuzey Mollaoğlu)

Cezmi Baskın

(Yaşar Kadıoğlu)

Ferda Kaynar

(Hanife Kadıoğlu)

Hüseyin Soysalan

(Şeref Mollaoğlu)

Uğur Demirpehlivan

(Emine Mollaoğlu)

Toygan Avanoğlu

(Sefer Kadıoğlu)

Aslıhan Kapanşahin

(Mine Mollaoğlu)

Berfin Nilsu Aktaş

(Gökçe Mollaoğlu)

Gizem Güneş

(Feride Mollaoğlu)

Yasemin Hadivent

(Fadime)

Zeynep Kankonde

(Pembe Mollaoğlu)

Özgün Karaman

(Ömer)

Merve Şen

(Nahide Kadıoğlu)

Ecem Çalhan

(Kamer Mollaoğlu)

Burak Can

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sonunda Kuzeyle Yıldız aşkı, ailelerin de onayını alacaktır. İki aşık, son derece heyecanlıdır, tüm hazırlıklarını yaparlar. Aralarındaki büyük engellerden biri, nihayet tarih olacaktır. Fakat talihsiz aşıklarımızın engelleri, sandıklarından daha da büyüktür. Ama bu, onların vazgeçeceği anlamına gelmeyecektir.

Kuzey, Yıldız’a kavuşmak için her yolu denerken bir şeyi gözden kaçırdığını fark eder. Onu her zaman koşulsuz seven, hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen biricik kızının, ondan bir isteği vardır. Kuzey bunu kabul etmese de sonunda herkesin aynı anda olacağı bir plan yapar. Ama ondan önce Kuzey, Yıldız’ına kavuşacaktır.

İki aşığımız sonunda hayalini kurdukları tatile çıkmışlardır. Hayallerinde birkaç değişiklik olsa da önemi yoktur. Sonunda herkesten uzaktadırlar. Fakat hiçbir zaman, talihsiz aşıklarımızın hayallerinin ömrü, bir kelebeğinki kadar bile olmamıştır. Yine öyle olur. Kuzey, Yıldız ve onların daimi destekçileri tahmin bile edemedikleri bir belanın ortasında kalmışlardır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK FRAGMAN