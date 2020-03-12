Kuzey’in delikanlısı Alsaran Guinnes’te

Mavi gezegenin 6 kıtasında yer alan 7 zorlu yüzme parkuru, uluslararası otoriteler tarafından okyanusların yüzme olimpiyatları kabul ediliyor. İngiltere-Fransa arasındaki Manş Denizi, Afrika-Avrupa’yı ayıran Cebelitarık Boğazı, A.B.D’deki Catalina Boğazı’nı geçen açık deniz yüzücüsü Kamil Resa Alsaran, Temmuz 2019’da Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı’nda kulaç atmıştı. 12 derecedeki soğuk su, şiddetli akıntı, gel-git olayı ve zehirli denizanalarına rağmen 35 kilometrelik Kuzey Kanalı’nı 13 saat 55 dakikada kulaçlayan Alsaran, kanalı geçen ‘en yaşlı erkek’ ünvanını kazandı.



Marmara Denizi’nde yaptığı antrenmanların ardından rekoru elde eden Alsaran’a unvanı ve rekoru İrlanda’da düzenlenen törenle verildi. Törende Alsaran’a, 4 derece birden sunuldu. Kuzey Kanalı’nı geçen en yaşlı erkek, kanalı geçen 67’inci kişi, Türkiye’den ilk geçen yüzücüsü ve Kuzey Kanalı yüzücüsü sertifikaları verilen Alsaran, “O kürsüde konuşmak ve ülkemi temsil etmek beni çok mutlu etti. Kalan 4 Okyanusu da tamamlarsam Türk yüzmesi dünyada yer edinecek. Dünyada buradakinden daha çok ilgi ve takdir görüyoruz” dedi.









Okyanus yedilisi



Alsaran, “Türk doğa sporcularına fırsat ve destek verilirse ülkemizi çok iyi temsil edeceğine inanıyorum. Aynı zamanda Kuzey Kanalı’nı takım halinde geçen 4 arkadaşımda ödüllerini aldı. Yüzme sporuna destek ve ilgi bekliyoruz. Sadece yüzmüyor antrenörlükte yaparak tecrübelerimi gençlerle paylaşıyorum. Okyanus 7’lisini (Oceans Seven) tamamladıktan sonra yurt içi ve dışında Türk yüzme sporu için büyük hedeflerim var” diye konuştu.



Borsacı Alsaran, Kuzey Kanalı’yla 7 etaplık en zor rotanın 4’ünü tamamladı. Japonya Tsugaru Boğazı, Yeni Zelanda Cook Boğazı ve Hawai Molakai boğazını kulaçlayarak seriyi tamamlamayı düşünen Alsaran, antrenmanlarını kesintisiz sürdürüyor.









