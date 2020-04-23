Kuzgun Ne Demek? TDK'ya Göre Kuzgun Gibi Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kuzgun kelimesi eski Türkçede sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Kuz sözcüğünden türemiştir. Günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır. Kuzgun kelime anlamı itibariyle ötücü kuşlar takımından bir kuş türü türüdür.

Kuzgun Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Kuzgun kelimesinin manasını sözlüklerden bulmak mümkündür. Günümüzde de sıklıkla kullanılmasından dolayı anlamı merak uyandırmaktadır. Kuzgun ötücü kuşlar takımının kargagiller ailesinden bir kuş türüdür. Bu kuşlar Kuzey Amerika'nın dağlık veya fundalık bölgelerinde bulunan, tüyleri ise siyah renkte olan ama mavi renkte parlayan kuşlardır. Karakarga da denmektedir.

TDK'ya Göre Kuzgun Gibi Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde kuzgun kelimesi ve kuzgun gibi kelimelerinin anlamları bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre kuzgun kelimesinin anlamı Kuzey Amerika'nın dağlık bölgelerinde bulunan ve mavi renkte parlayan kuş türüdür. Kuzgun gibi kelimesi ise çok kara veya çok koyu anlamlarını barındırmaktadır.