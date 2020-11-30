KYK açıklandı mı? KYk burs sonuçları GBS üzerinden ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları için zaman daralıyor. Son başvuruların üzerinden 22 gün geçti. Aralık ayına girilirken öğrenciler bir müjde bekliyor. Her bir adayın dilinde aynı soru var: KYk burs sonuçları GBS üzerinden ne zaman açıklanacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuç tarihi hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi Yurtlar Kurumu'ndan net bir tarih geçilmedi. Geçen yıl sonuçlar 16 Kasım'da açıklanmıştı, bu yıl sonuçların aralık ayının ilk haftasında açıklaması bekleniyor. Yapılan duyurularda adaylara Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. Üniversitelerin yüz yüze eğitim tarihlerinin belli olmasıyla birlikte yurt başvurularının da tarihinin belli olması bekleniyor. Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet adresini takip edebilirsiniz.

KYK BURSU NE KADAR? (2020)

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira, Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.