KYK burs başvuru linki için tıkla, burs ne kadar 2020? e-Devlet KYK burs başvuru nasıl yapılır, kimler yararlanabilecek?

KYK burs başvuruları dün başladı. KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Burs başvuruları 3 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar sürecek. KYK bursu ne kadar, kimler yararlanacak? soruları ise merak ediliyor. İşte 2020 e-Devlet KYK burs başvuru linki...

KYK BURS BAŞVURU LİNKİ...

KYK burs başvuruları başladı. KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2020 KYK BURSU NE KADAR?

2020'de kredi ve ya burs 550 lira..

BİLGİLER DOĞRU OLMALI!

YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencileri başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm, hazırlık ve kayıt dondurma bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs-kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları beyan etmiş olduğu bilgiler üzerinden değerlendirilecektir.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER KİMLER?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.