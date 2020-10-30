KYK burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? E Devlet KYK burs/kredi başvuru tarihleri

2020 KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Bakan Kasapoğlu KYK burs ve kredi başvurularının başladığını 28 Ekim'de duyurdu. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? Başvurular için son tarih ne? İşte KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili merak edilen detaylar.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

28 Ekim'de başlayan KYK başvuruları için son gün 3 Kasım Salı. Öğrenciler saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerine devam edebilecekler.

KYK BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvurusu E-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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BAŞVURULARDA BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNA DİKKAT

Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm, hazırlık ve kayıt dondurma bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları, beyan etmiş oldukları bilgiler üzerinden değerlendirilecek.

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum (şehit/gazi çocukları [şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası [her ikisi de] vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.) beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde web servisler aracılığıyla elektronik ortamda kontrol edilecek.

KYK BURSU NE KADAR? (2020)

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak