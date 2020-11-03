KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak 2020, burs ne kadar? KYK yurt başvurusu ne zaman?

KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. KYK burs ve kredi başvuruları devam ederken öğrenciler yurt başvuruları ile ilgili ayrıntıları da araştırıyorlar. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları 3 Kasım saat 23.59'a kadar devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasından sonra önümüzdeki günlerde sonuçların açıklanması bekleniyor.

KYK BURSU NE KADAR?

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Konu ile açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

KYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvurusu E-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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