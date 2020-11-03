MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak 2020, burs ne kadar? KYK yurt başvurusu ne zaman?
ABONE OL
03.11.2020 - 08:34 |

KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak 2020, burs ne kadar? KYK yurt başvurusu ne zaman?

KYK burs başvuru sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. KYK burs ve kredi başvuruları 3 Kasım tarihinde yani bugün 23.59'a kadar devam edecek. Diğer taraftan KYK yurt başvuruları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, yurt başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak 2020, burs ne kadar? KYK yurt başvurusu ne zaman?

KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. KYK burs ve kredi başvuruları devam ederken öğrenciler yurt başvuruları ile ilgili ayrıntıları da araştırıyorlar. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları 3 Kasım saat 23.59'a kadar devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasından sonra önümüzdeki günlerde sonuçların açıklanması bekleniyor.

KYK BURSU NE KADAR? 

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Konu ile açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

KYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvurusu E-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Doç. Dr. Irmak’tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadıKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 6.6 büyüklüğündeki depremden bir birim küçük olan ana artçının henüz meydana gelmediğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri için uyardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL geç başvuru 2020 tarihi ne zaman?

YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL geç başvuru 2020 tarihi ne zaman?

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

'Mavi ay değil dolunay kritik'

'Mavi ay değil dolunay kritik'

Engelli kadının akülü tekerlekli sandalyesinin şarj aleti çalındı

Engelli kadının akülü tekerlekli sandalyesinin şarj aleti çalındı

Sıradaki Haber