KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gerçekleştireceği açıklama bekleniyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KYK kredi başvuruları ile ilgili detaylar...

2020 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite öğrenciler KYK burs başvuruşlarını gerçekleştirdiler. KYK burs başvurusu 8 Kasım tarihinde sona erdi. Ancak KYK burs ve kreid sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili detaylar gelirse haberde yer alacak.