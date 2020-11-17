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17.11.2020 - 07:23 |

KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Son Dakika: KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor?

KYK burs ve kredi başvuruları 29 Ekim'de sona ermişti. Öğrencilerin gözü KYK'dan gelecek haberde. KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuru tarihlerini de merak eden öğrenciler yeni dönemde KYK yurt başvuru tarihlerini de araştırıyor. Peki KYK'dan son dakika açıklaması yapıldı mı?

KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Son Dakika: KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor?

KYK burs ve kredi başvurus sonuçları için kritik günler. Başvuruları sona eren KYK burs ve kredi sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı mı? KYK yurt başvuruları için de tarih bekleniyor. Öğrencilerin gözü KYK'da.

KYK YURT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvurularının sona ermesinin ardından yurt başvuruları için de araştırmalar başladı. KYK yurt başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet adresini takip edebilirsiniz.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvurularının sona ermesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan başvurularla ilgili bilgiler teyit edilecek. Ardından burs başvuru sonuçları açıklanacak. KYK burs sonuçları için ise henüz tarih belli olmadı.

KYK KASIM AYI BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kasım ayı burs ve kredi ödemelerine başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Kasım 2020 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Kasım tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Kasım, “2” olanlar 7 Kasım, “4” olanlar 8 Kasım, “6” olanlar 9 Kasım, “8” olanlar 10 Kasım’da ödemelerini alabilecek.

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