KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

2020 KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Bakan Kasapoğlu KYK burs başvurularının başladığını Twitter adresinden duyurmuştu. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır, yurt başvuruları başladı mı? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KYK başvuruları ile ilgili merak edilenler...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

28 Ekim'de başlayan KYK başvuruları için son gün 3 Kasım Salı. Öğrenciler saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerine devam edebilecekler.

KYK BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvurusu E-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURSU NE KADAR? (2020)

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak

KYK BURS KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvurularının başlamasının ardından yurt başvuruları için de araştırmalar başladı. KYK yurt başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet adresini takip edebilirsiniz.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvurularının sona ermesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan başvurularla ilgili bilgiler teyit edilecek. Ardından burs başvuru sonuçları açıklanacak. KYK burs sonuçları için ise henüz tarih belli olmadı.