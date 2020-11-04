KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? KYK burs başvurusu nasıl yapılır, yurt başvuruları ne zaman?

KYK burs başvuruları ile ilgili yeni bir açıklama geldi. KYK burs başvuruları 3 Kasım tarihinde son bulacaktı ancak dün gelen açıklamada başvurularının 8 Kssım tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Dvelet KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvurusu E-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları 8 Kasım tarihine kadar uzatıldı. Başvuruların tamamlanmasından sonra sonuçların önümüzdeki günlerde sonuçların açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK yurt başvuruları ile ilgili detaylar gelince haberde yer alacak.