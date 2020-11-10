10.11.2020 - 14:56 |
Gözler sonuçlarda! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? KYK bursu ve kredi sonuçları belli oldu mu?
KYK burs sonuçları öğrenciler tarafından bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım 2020 tarihinde tamamlandı. 2020-2021 yılı KYK burs başvurularının bitmesiyle birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Peki 2020 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. KYK burs ve kredi başvuruları 3 Kasım tarihine kadar başvuru yapılacaktı ancak 8 Kasım tarihine kadar uzatıldı. 8 Kasım tarihinin geride kalması ile birlikte KYK burs sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki KPSS burs sonuçları açıklandı mı?
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım tarihinde sona erdi. KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz net bir açıklama gerçekleştirilmedi. Konu ile ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.