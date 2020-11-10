Gözler sonuçlarda! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? KYK bursu ve kredi sonuçları belli oldu mu?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. KYK burs ve kredi başvuruları 3 Kasım tarihine kadar başvuru yapılacaktı ancak 8 Kasım tarihine kadar uzatıldı. 8 Kasım tarihinin geride kalması ile birlikte KYK burs sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki KPSS burs sonuçları açıklandı mı?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım tarihinde sona erdi. KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz net bir açıklama gerçekleştirilmedi. Konu ile ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.