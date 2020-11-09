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09.11.2020 - 01:08 |

Başvurular bitti! Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Yurt başvuruları başladı mı?

KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş baladı. Bugün sonra eren başvurular sonrası sıklıkla KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu gelmeye başladı. Öte yandan üniversite öğrencileri yurt başvuruları hakkında da bilgi almaya çalışıyor.

Başvurular bitti! Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Yurt başvuruları başladı mı?

KYK burs sonuç tarihi hakkında binlerce kişi bilgi almaya çalışıyor. Bugün sona eren başvurular sonrası aramalar bir hayli yoğunlaştı. Dillerden düşmeyen soru KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? şeklinde...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuç tarihi hakkında Gençlik ve Spor bakanlığı ile Kredi Yurtlar Kurumu'ndan net bir tarih geçilmedi. Geçen yıl sonuçlar 16 Kasım'da açıklanmıştı, bu yıl da sonuçların  aynı tarihlerde açıklanması bekleniyor. 

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. Üniversitelerin yüz yüze eğitim tarihlerinin belli olmasıyla birlikte yurt başvurularının da tarihinin belli olması bekleniyor. Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet adresini takip edebilirsiniz.

KYK BURSU NE KADAR? (2020)

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak

    Otoparkta şok görüntü! Tartıştığı adamı önce vurdu sonra...Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan Özlem Ç. (34), tabanca ile ateş ederek yaraladığı Cihat Aytaç’a (38) yerde yatarken tabancayla vurmaya devam etti. Ağır yaralanan Aytaç hastaneye kaldırılırken Özlem Ç. de gözaltına alındı.
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