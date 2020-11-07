KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020, burs kaç TL? KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK burs başvuruları devam ediyor. Öğrenciler 8 Kasım 2020 tarihine kadar KYK burs başvurularını gerçekleştirebilecekler. Öğrenciler KYK burs sonuçları ve yurt başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyorlar. Peki 2020 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK Yurt başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları 8 Kasım tarihine kadar yapılacak. KYK burs başvurularının tamamlanmasından sonra KYK burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

2020 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK 2020 yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK yurt başvuruları başladığı zaman haberde yer alacak.

KYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvurusu E-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

E-DEVLET KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KASIM AYI BURS VE KREDİ YATMAYA BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını belirtti.