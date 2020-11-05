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05.11.2020 - 23:49 |

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt başvuruları başladı mı?

KYK burs/kredi başvuruları 8 Kasım'a kadar uzatıldı. Öğrenciler, başvuru yapmaya devam ederken işlemlerini bitiren öğrenciler ise KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor. Öte yandan KYK yurt başvuruları hakkında da öğrenciler bilgi almaya çalışıyor.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt başvuruları başladı mı?

KYK burs sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Binlerce kişi başvurusunu yaptı, 8 Kasım'a kadar da başvurular uzatıldı. Hem burs sonuçları hem de yurt başvuru tarihleri epey araştırılıyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuç tarihi hakkında Gençlik ve Spor bakanlığı ile Kredi Yurtlar Kurumu'ndan net bir tarih geçilmedi. Geçen yıl sonuçlar 16 Kasım'da açıklanmıştı, bu yıl da sonuçların  aynı tarihlerde açıklanması bekleniyor. 

KYK BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvurusu E-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURS KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. Üniversitelerin yüz yüze eğitim tarihlerinin belli olmasıyla birlikte yurt başvurularının da tarihinin belli olması bekleniyor. Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet adresini takip edebilirsiniz.

KYK BURSU NE KADAR? (2020)

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak

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