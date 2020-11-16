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16.11.2020 - 22:26 |

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları bu hafta açıkanır mı? Gözler Kredi Yurtlar Kurumu'nda!

Binlerce üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'da sona erdi. Burs ve kredi başvurularının tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak içerisinde araştırmaya başladı. Peki KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları bu hafta açıkanır mı? Gözler Kredi Yurtlar Kurumu'nda!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 8 Kasım'da başvuruların sona ermesinin ardından binlerce üniversite öğrencisi sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde beklemeye başladı. Geçtiğimiz yıl 15-21 Ekim'de alınan KYK burs ve kredi başvuru sonuçları 26 gün sonra açıklanmıştı. Peki KYK burs ve kredi başvuru sonuçları bu hafta içerisinde açıklanır mı?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 1 ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl başvuruların tamamlanmasının ardından 26 gün sonra açıklanacak başvuru sonuçlarının bu yıl içerisinde de benzer süreçler içerisinde açıklanması bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları Kasım ayının sonu Aralık ayının başında erişime açılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Burs/kredi miktarı lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

Aliyev, işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail'i ziyaret ettiAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın İnstagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyaretleri gerçekleştirdiği görülüyor.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Hesap verecekler uluslararası mahkemelerde cevap verecekler. Uluslararası kurumlar gelecek, uzmanlar gelecek bütün zarar hesaplanacak. 30 yıl içerisinde bize vurulan zarar hesaplanacak.
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