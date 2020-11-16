KYK burs ve kredi başvuru sonuçları bu hafta açıkanır mı? Gözler Kredi Yurtlar Kurumu'nda!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 8 Kasım'da başvuruların sona ermesinin ardından binlerce üniversite öğrencisi sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde beklemeye başladı. Geçtiğimiz yıl 15-21 Ekim'de alınan KYK burs ve kredi başvuru sonuçları 26 gün sonra açıklanmıştı. Peki KYK burs ve kredi başvuru sonuçları bu hafta içerisinde açıklanır mı?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 1 ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl başvuruların tamamlanmasının ardından 26 gün sonra açıklanacak başvuru sonuçlarının bu yıl içerisinde de benzer süreçler içerisinde açıklanması bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları Kasım ayının sonu Aralık ayının başında erişime açılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Burs/kredi miktarı lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.