KYK burs ve kredi ödemeleri tatil süresince yatacak mı? Bakan Kasapoğlu açıkladı

KYK burs ve kredi ücretleri Üniversitelerin uzaktan eğitime devam ettiği süre boyunca hesaplara yatacak mı sorusu öğrenciler tarafından araştırma konusu olmaya başladı. YÖK başkanı Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamada Üniversitelerde bahar dönemi boyunca yüz yüze eğitim verilmeyeceğini eğitimlerin uzaktan yapılacağını duyurmuştu.

Yapılan açıklamanın ardından yüz binlerce öğrenci KYK burs ve kredi ödemeleri uzaktan eğitim süresince hesaplara yatacak mı sorusu gündeme geldi. Beklenen açıklama ise Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. İşte o açıklama...

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ YATMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Bakan Kasapoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bursları ve kredileri ödemeye devam edeceğiz. Öğrenciler isterlerse yurtlarda kalabilecekler. Herhangi bir ücret alınmayacak. İsterlerse de gidebileceklerdir." ifadelerini kullandı.