KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor 2020?

KYK burs ve kredi başvuruları devam ediyor. 8 Kasım tarihine kadar yapılacak olan KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu. Aynı zamanda öğrencilerin araştırdığı konular arasında yurt başvuruları yer alıyor. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman 2020, burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları 8 Kasım tarihine son buluyor. KYK burs başvurularının bitmesinden sonra KYK burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Henüz sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili kesin bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

KYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvurusu E-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK 2020 yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK yurt başvuruları başladığı zaman ayrıntılar haberde yer alacak.