KYK burs ve kredileri yattı mı? Bakan Kasapoğlu açıkladı! Nisan ayı bursları yatırıldı mı?

KYK burs ve kredileri yattı mı? sorusu gündemde öğrenciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu , sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Peki KYK burs ve kredileri yattı mı? İşte detaylar...

BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade ettikleri gibi, kredi/burs ödemeleri bu süreçte de devam edecek.

An itibarıyla öğrenci arkadaşlarımızın Nisan ayı burs ve kredileri hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır.

Bütün imkânlarımızla her durumda gençlerimizin yanındayız."

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç geçtiğimiz günlerde açıklamasında şu ifadeleri kullandı:" Türk yükseköğretimi pek çok ülkede olmayan bir tecrübeye sahiptir. Bu tecrübe bugünler içindir ve bu tecrübeden azami oranda istifade etmekteyiz. Bugün YÖK Genel Kurulumuzda bazı hususlarda kararlar aldık. Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik. "