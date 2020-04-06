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06.04.2020 - 11:29 |

KYK burs ve kredileri yattı mı? Bakan Kasapoğlu açıkladı! Nisan ayı bursları yatırıldı mı?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacağını açıklamıştı. Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte öğrenciler ise KYK burs ve kredi ödemelerinin durumunun ne olacağını merak ediyorlar. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklama yaptı. Peki KYK burs ve kredileri yattı mı?

KYK burs ve kredileri yattı mı? Bakan Kasapoğlu açıkladı! Nisan ayı bursları yatırıldı mı?

KYK burs ve kredileri yattı mı? sorusu gündemde öğrenciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu , sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Peki KYK burs ve kredileri yattı mı? İşte detaylar...

BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade ettikleri gibi, kredi/burs ödemeleri bu süreçte de devam edecek.

An itibarıyla öğrenci arkadaşlarımızın Nisan ayı burs ve kredileri hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır.

Bütün imkânlarımızla her durumda gençlerimizin yanındayız."

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç geçtiğimiz günlerde açıklamasında şu ifadeleri kullandı:" Türk yükseköğretimi pek çok ülkede olmayan bir tecrübeye sahiptir. Bu tecrübe bugünler içindir ve bu tecrübeden azami oranda istifade etmekteyiz. Bugün YÖK Genel Kurulumuzda bazı hususlarda kararlar aldık. Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik. "

Esenyurt'ta 14 kişi bulunan kahvehane ikinci kez mühürlendi!Corona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında umuma açık yerlerin kapatılması yasağına uymayarak mühürlenen, daha sonra yeniden açılan Esenyurt'taki kahvehane ikinci kez mühürlendi. Kahvehanede bulunan 14 kişiye de idari para cezaları verildi.
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