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29.12.2020 - 10:36 |

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri ne zaman yatacak?

Kredi Yurtlar Kurumu burs sonuçları 7 Aralık'ta açıklanmıştı. Öğrenciler bursların ne zaman yatacağını merak etmeye başlamış Gençlik ve Spor Bakanlığı geçen gün tarihleri paylaşmıştı. Şimdi bu tarihler araştırılıyor. İşte "KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı...

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri ne zaman yatacak?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri ne zaman yatacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın son açıklamasının ardından bu soru gündem oldu. Ödemeler başlarken binlerce öğrenci sıranın kendisine gelmesini bekliyor. İşte ayrıntılar...

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri bu gece hesaplarına yatırılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına bu gece yatırılmaya başlanacağını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, sisteme dahil olarak ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin 508 TL ödeneceğini açıkladı.

Ekim, Kasım, Aralık aylarına yönelik burs-krediler 28 Aralık’ta öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 28 Aralık’ta, “2” olanlar 29 Aralık’ta, “4” olanlar 30 Aralık’ta, “6 ve 8” olanlar 31 Aralık’ta ödemelerini alabilecek.

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