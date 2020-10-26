KYK burs ve yurt başvuruları 2020 başladı mı? GSB'den haber geldi mi?

Kredi Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi ve sosyal medya hesapları günlük olarak takip ediliyor. Öğrenciler burs ve yurt başvuruları için büyük bir heyecan içerisinde... Peki son gelişmeler neler?

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK Destek Twitter hesabı başvuru tarihleri hakkında net bir tarih vermezken "Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz." dedi.

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