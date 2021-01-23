KYK memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 500 KYK yurt yönetim personel sonuçları belli oldu mu?

KYK memur alımı sonuçları heyecanla bekleniyor. KYK personel alımı başvuruları 20 Ocak 2021 tarihinde sona erdi. KYK personel alımı başvurusu; "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirildi. Başvuru yapan adaylar 500 KYK yurt yönetim personeli alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihimerak ediyorlar. Peki KYK memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK memur alımı başvuruları 20 Ocak tarihinde tamamlandı. KYK memur alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili detaylar geldiği zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA

1. Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, cinsiyete göre başvuru yapılan her bir pozisyon için

belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak

üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması

halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde

ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri

puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

2. Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü sınav puanı en

yüksek adaydan başlanarak cinsiyete göre her bir pozisyon için ilan edilen kontenjan sayısına göre

belirlenecektir.

3. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday

ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit edilecektir.

4. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, mezuniyet tarihi önce

olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

5. Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış

olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA

1. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle cinsiyete göre ilan edilen her bir pozisyon

için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu pozisyona yerleştirmesi yapılacaktır.

2. Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilişkin duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra

ilan edilecek olup kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

3. Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayacak ve 15 (on beş) gün içerisinde

görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan göreve

başlamayan adayların sözleşme hakkı feshedilecektir.

4. Belirlenen son göreve başlama tarihi itibarıyla, mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) göreve

başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini

takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabileceklerdir.

5. Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı

halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu

adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

6. Yedek adaylar, ihtiyaç olması halinde herhangi bir nedenle boş kalacak olan sözleşmeli pozisyona, aynı

usul ile başarı sırasına göre sınav sonuçlarının geçerlilik süresi içinde göreve başlatılabilecektir. Sınav

sonuçları, müteakip yeni sınav duyurusu ilan edilene kadar geçerli olacaktır.