KYK memur alımı başvurusu bitti mi 2021? KYK 500 memur alımı(personel) şartları ve kontenjanları neler?

KYK memur alımı başvuruları bugün tamamlandı.. KYK 500 yurt yönetim personeli alımı başvuruları ile ilgili detaylar merakla araştırılıyor. KYK personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları belli oldu. İşte KYK memur alımı başvuru ekranı, başvuru şartları ve kontenjanları...

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK memur alımı başvuruşları 20 Ocak saat 17.00'de sona erdi. KYK personel alımı başvurusu; "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden yapılıyor.

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KYK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve

7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç

olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden

itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması

halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.