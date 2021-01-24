KYK memur alımı sonuçları açıklandı mı 2021? KYK 500 yurt yönetim personeli sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

KYK memur alımı sonuçları ile ilgili detaylar gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK memur alımı başvuruları "basvuru.gsb.gov.tr" adresinde gerçekleştirildi.500 KYK yurt yönetim personeli alımı sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki KYK memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

KYK MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

KYK memur alımı sonuçları başvuru yapan adayların gündeminde yer alıyor. 20 Ocak tarihinde KYK memur alımı başvuruları son buldu.

KYK memur alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri geldiği zaman detaylar haberde olacak.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA

1. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle cinsiyete göre ilan edilen her bir pozisyon

için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu pozisyona yerleştirmesi yapılacaktır.

2. Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilişkin duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra

ilan edilecek olup kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

3. Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayacak ve 15 (on beş) gün içerisinde

görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan göreve

başlamayan adayların sözleşme hakkı feshedilecektir.

4. Belirlenen son göreve başlama tarihi itibarıyla, mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) göreve

başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini

takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabileceklerdir.

5. Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı

halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu

adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

6. Yedek adaylar, ihtiyaç olması halinde herhangi bir nedenle boş kalacak olan sözleşmeli pozisyona, aynı

usul ile başarı sırasına göre sınav sonuçlarının geçerlilik süresi içinde göreve başlatılabilecektir. Sınav

sonuçları, müteakip yeni sınav duyurusu ilan edilene kadar geçerli olacaktır.