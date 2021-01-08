KYK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? KYK memur alımı başvurusu için gerekli belgeler

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre KYK 500 yurt yönetim personeli alımı yapılacak. Başvurular 4 Ocak'ta başladı. Personel alımı için son başvuru tarihi 20 Ocak saat 17.00. Peki, KYK başvurusu nasıl yapılır? Kimler KYK personel alımı başvurusunda bulunabiliyor?

KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Adaylar başvurularını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklar.

Başvuru için gerekli belgeler sisteme yüklenmesi gerekiyor. Ardından 'başvuruyu onayla' butonuna tıklanması gerekiyor. Adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.

KYK PERSONEL BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Son 6 ayda çekilmiş biyometrik fotoğraf.

Mezuniyet durumunu gösterir diploma ya da doğrulma kodu olan mezuniyet belgesi.

BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TKLAYINIZ