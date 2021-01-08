KYK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? KYK memur alımı başvurusu için gerekli belgeler
KYK personel alımı başvuruları devam ediyor. 4 Ocak tarihinde başlayan alımlar için son gün 20 Ocak. Peki, KYK personel alımı başvurusu için şartlar neler? Başvuru için gerekli belgeler ve detayları haberimizde derledik. İşte KYK 500 memur alımı sınav başvuru formu ve başvuru ekranı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre KYK 500 yurt yönetim personeli alımı yapılacak. Başvurular 4 Ocak'ta başladı. Personel alımı için son başvuru tarihi 20 Ocak saat 17.00. Peki, KYK başvurusu nasıl yapılır? Kimler KYK personel alımı başvurusunda bulunabiliyor?
KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
Adaylar başvurularını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklar.
Başvuru için gerekli belgeler sisteme yüklenmesi gerekiyor. Ardından 'başvuruyu onayla' butonuna tıklanması gerekiyor. Adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.
KYK PERSONEL BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Son 6 ayda çekilmiş biyometrik fotoğraf.
Mezuniyet durumunu gösterir diploma ya da doğrulma kodu olan mezuniyet belgesi.
BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TKLAYINIZ