KYK yurt başvuruları ne zaman 2020? KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?

YKS ek tercih üniversite kayıtları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıranlar ve ara sınıf öğrencileri KYK yurt ve burs başvurularının yapılacağı tarihi araştırıyorlar. Peki 2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman?

KYK YURT, BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt, burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih henüz belli olmadı.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.