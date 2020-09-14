KYK yurt başvuruları ne zaman 2020? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı?

KYK yurt ve burs başvuruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversiteyi kazanan öğrenciler üniversite kayıtlarını tamamladıktan sonra KYK yurt başvuruları ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Şehir dışında üniversiteye kazanan öğrenciler KYK yurduna başvuru yapmak için heyecanla başvuruların açılmasını bekliyorlar. Peki 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2020?

KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Konu ile ilgili açıklama yapıldığı zaman detaylar haberde yer alacak.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvurularının yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Resmi açıklama geldi zaman haberimize eklenecek.