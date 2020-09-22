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22.09.2020 - 08:37 |

KYK yurt başvurusu başladı mı? 2020 KYK yurt, burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK yurt ve burs başvuruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Üniversiteyi kazanan öğrenciler KYK yurt ve burs başvurusunun başlayacağı tarihi merakla araştırıyorlar. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak 2020? İşte burs ile ilgili detaylar...

KYK yurt başvurusu başladı mı? 2020 KYK yurt, burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK yurt ve burs başvuruları yeni günde araştırılan konular arasında bulunuyor. KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Üniversite öğrenciler başvurularının yapılacağı tarihi bekliyorlar. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak 2020?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN OLACAK 2020?

KYK yurt ve burs başvurularının yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Twitter hesabında geçtiğimiz günlerde şu açıklama yapılmıştı;"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz.Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır."

Sokak boks ringine dönüştü, yumruk ve tekmeler havada uçuştuArnavutköy’de iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Boks ringini aratmayan kavgada bir kişi yediği yumruk darbeleriyle trafikte bekleyen arabaların altına düşerken, o anlar kameraya yansıdı.
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