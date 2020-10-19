KYK yurt ve burs başvurları için GSB'den açıklama geldi mi? Başvurular ne zaman başlıyor?

Şu sıralar Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi Yurtlar Kurumu'nun resmi sitesi ve sosyal medya hesapları sürekli kontrol ediliyor. Özellikle bu sene üniversiteye yerleşen öğrenciler yurt ve burs başvuru tarihlerini araştırıyor. Sık sık sorulan soru KYK yurt ve burs başvurları ne zaman başlayacak? şeklinde...

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt ve burs başvuruları hakkında hala resmi bir açıklama yapılmış değil. Tarihlerin Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.