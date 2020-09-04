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04.09.2020 - 18:39 |

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman 2020? KYK yurt başvuruları başladı mı?

KYK yurt ve burs başvuruları, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde YKS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasından sonra üniversiteyi kazanan öğrenciler KYK yurt ve bur başvuruları ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Öğrenciler KYK yurt başvurularının açılmasını bekliyorlar. Peki 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman 2020? KYK yurt başvuruları başladı mı?

KYK yurt ve burs başvurusu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 6-214 Ağustos arasında YKS tercihleri gerçekleştirildi. 26 Ağustos tarihinde ise YKS tercih sonuçları belli oldu. Üniversiteyi kazanan öğrenciler KYK yurt ve burs başvurusu ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladılar. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman 2020, hangi tarihte?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili henüz net bir tarih bulunmuyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır.

Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz.

Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır."

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılaca

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