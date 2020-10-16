KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman 2020? KYK yurt başvuruları hangi tarihte yapılacak?

Üniveristeyi bu sene kazanan ve ara sınıf öğrencilerinin KYKY burs ve yurt başvuru tarihleri arayışı devam ediyor. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olan KYK yurt ve burs başvuru tarihleri bekleniyor. Peki 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğrencilerin heyecanla beklediği KYK yurt ve burs başvuruları henüz gerçekleştirilmedi. Tarihler belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.