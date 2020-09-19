KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK başvuru tarihleri ile ilgili açıklamada henüz bulunmadı. Üniversite kaydını yaptıran ve ek yerleştirme imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler için tercih işlemleri devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin gözü KYK'da. Yurt ve burs imkanlarından yararlanmak isteyen öğrenciler KYK başvuru tarihlerinin başlamasını bekliyor.

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada KYK yurt başvurularının YÖK tarafından açıklanacak olan akademik takvimin ardından belli olacağı açıklandı.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.