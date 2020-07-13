13.07.2020 - 14:11 |
KYK burs ve kredi ödemeleri yapıldı mı? KYK'den flaş açıklama...
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi ödemeleri ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Twitter üzerinden yayınlanan duyuruya göre eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilere burs ve kredi ödemesi yapılamamaktadır, denildi. İşte KYK burs ve kredi ödemeleri ile ilgili gelişmeler.
Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs ve kredi alan öğrenciler merakla bu sorunun yanıtını bekliyordu. Burs ve kredi ödemeleri yapılacak mı? KYK'dan konu ile ilgili duyuru geldi.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ YAPILACAK MI?
YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır. Bu sebeple bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgilelerinizi e-devletten takip edebilirsiniz.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
Saldırıya uğrayan kurye kendini kaskıyla böyle savundu!Son dakika haberine göre Tuzla’da bir siteye sipariş götüren moto kurye, çıkış kapısından siteye girmeye çalışan site sakininin aracına yol vermesine rağmen çıkan tartışmada saldırıya uğradı. Şahsın tokatlı saldırısına bir süre maruz kalan moto kurye, kaskı ile karşısındakine vurarak kendisini savundu. Kuryenin tokatlanarak dövüldüğü ve kendisini savunduğu anlar kameraya anbean yansıdı.