KYK burs ve kredi ödemeleri yapıldı mı? KYK'den flaş açıklama...

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs ve kredi alan öğrenciler merakla bu sorunun yanıtını bekliyordu. Burs ve kredi ödemeleri yapılacak mı? KYK'dan konu ile ilgili duyuru geldi.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ YAPILACAK MI?

YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır. Bu sebeple bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgilelerinizi e-devletten takip edebilirsiniz.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü