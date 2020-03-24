La Casa De Papel 4. sezon ne zaman? La Casa De Papel yeni fragman yayınlandı!

İlk üç sezonuyla büyük ilgi gören La Casa De Papel dizisinin yeni sezonu için büyük heyecan başladı. Dünya çapında izlenme rekorları kıran La Casa De Papel dizisi 4. yeni sezon fragmanını yayınlayarak, izleyenlerini meraklandırdı. Netflix üzerinden izleyici karşısına çıkan La Casa De Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte La Casa De Papel izleyicilerinin merak ettiği o tarih ve fargman...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel dizisinin 4. yeni sezonu 3 Nisan 2020'de yayınlanacağı duyuruldu.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON FRAGMANI