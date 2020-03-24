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24.03.2020 - 13:48 |

La Casa De Papel 4. sezon ne zaman? La Casa De Papel yeni fragman yayınlandı!

La Casa De Papel 4. yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dünya çapında büyük ilgi gören ve yeni sezonu sabırsızlıkla beklenilen La Casa De Papel dizisinin 4. yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Peki La Casa De Papel 4. sezon ne zaman? İşte nefes kesen La Casa De Papel yeni fragmanı...

La Casa De Papel 4. sezon ne zaman? La Casa De Papel yeni fragman yayınlandı!

İlk üç sezonuyla büyük ilgi gören La Casa De Papel dizisinin yeni sezonu için büyük heyecan başladı. Dünya çapında izlenme rekorları kıran La Casa De Papel dizisi 4. yeni sezon fragmanını yayınlayarak, izleyenlerini meraklandırdı. Netflix üzerinden izleyici karşısına çıkan La Casa De Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte La Casa De Papel izleyicilerinin merak ettiği o tarih ve fargman...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel dizisinin 4. yeni sezonu 3 Nisan 2020'de yayınlanacağı duyuruldu.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON FRAGMANI

Corona test kiti üreten Türk çift konuştuABD'de yaşayan Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz, San Diego'da bilimsel adı COVID-19 olan koronavirüsü bir damla kanla 3 ila 10 dakikada tespit eden kitler üretti. Pala ailesi koronavirüse karşı ürettikleri kitlerin sırrını anlattı.
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