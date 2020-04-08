La Casa De Papel oyuncuları kimler, konusu nedir? La Casa De Papel 5. sezon çıkacak mı, yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
La Casa De Papel 5. sezon için meraklı arayış başladı. İlk 4 sezonuyla büyük ilgi görmeyi başaran La Casa De Papel dizisi dünya çapında büyük hayranlıkla izleniyor. 3 Nisan 2020'de yayınlanan La Casa De Papel 4. sezonu bitiren izleyiciler, yeni sezon için arayışa koyuldu. Peki La Casa De Papel 5. sezon çıkacak mı? La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman?
Netflix üzerinden yayınlanan La Casa De Papel dizisi toplam 4 sezondan oluşuyor. Dünya çapında büyük ilgi gören La Casa De Papel dizisi heyecanla izleniyor. Dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük izleyici kitlesine sahip olan La Casa De Papel dizisini izleyenler, yeni sezonun gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki La Casa De Papel 5. sezon çıkacak mı? La Casa De Papel yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI KİMLER?
Álvaro Morte
Rolü : El Profesor
Pedro Alonso
Rolü : Berlín
Úrsula Corberó
Rolü : Tokyo
Alba Flores
Rolü : Nairobi
Miguel Herrán
Rolü : Río
Jaime Lorente
Rolü : Denver
Enrique Arce
Rolü : Arturo Román
Paco Tous
Rolü : Moscú
Itziar Ituño
Rolü : Raquel Murillo
Joseph Whimms
Rolü : Oslo
María Pedraza
Rolü : Alison Parker
Darko Peric
Rolü : Helsinki
Kiti Manver
Rolü : Mariví
Juan Fernández (II)
Rolü : Coronel Prieto
Anna Gras
Rolü : Mercedes
Fernando Soto
Rolü : Ángel
Mario de la Rosa
Rolü : Suárez
Clara Alvarado
Rolü : Ariadna
Naia Guz Sanchez
Rolü : Paula
Esther Acebo
Rolü : Mónica Gaztambide
LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?
Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.
La casa de papel (İngilizce: Money Heist), İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi.
Álex Pina tarafından yaratılan televizyon dizisinin iki kısma ayrılan bir tek sezondan ibaret olması planlanmıştı. 15 bölümden oluşan dizi ilk olarak 2 Mayıs 2017 - 23 Kasım 2017 tarihlerinde İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayımlandı. 2017 sonlarında Netflix, dizinin dünya genelinde dijital yayın haklarını satın aldı. Diziyi daha kısa 22 bölüme bölen Netflix, ilk kısmı 20 Aralık 2017'de ve ikinci kısmı 6 Nisan 2018'de yayımladı. Nisan 2018'de Netflix, dizinin bütçesini belirgin oranda artırarak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 8 bölümden oluşan 3. kısım 19 Temmuz 2019'da yayımlandı. 8 bölümden oluşan 4. kısım ise 3 Nisan 2020'de yayımlandı.
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON ÇIKACAK MI?
La Casa De Papel dizisinin yapımcısı Alex Pina, 4. sezonun iyi gitmesi durumuna göre yeni sezonun geleceğini açıklamıştı. La Casa De Papel 4. sezonun final bölümünde ise yaşananlara göre yeni sezonun geleceği tahmin ediliyor.
LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINALANACAK?
La Casa de Papel yeni sezonun yayın tarihi henüz belli değil. Dünya genelinde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle çekimlerin geç başlayacağı tahmin ediliyor.