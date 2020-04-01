La Casa de Papel'i uzun süredir bekleyenler için müjdeli haber geldi. Dizinin yeni sezonuna sayılı günler kalırken tam tarihi bilmeyen izleyiciler La Casa de Papel yeni sezon, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusuna ağırlık verdi. İşte detaylar...

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Raquel Murillo için verilecek cezanın 3 yıl olması göz korkuturken Raquel'in ekibi satıp satmayacağı büyük merak konusu... İçeride işler iyice karılırken La Casa de Papel yeni sezonu 3 Nisan’da yayınlanacak.