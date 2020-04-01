01.04.2020 - 12:52 |
La Casa de Papel yeni sezon, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
La Casa de Papel yeni sezon fragmanları yayınlanırken diziyi sıkı bir şekilde takip edenler yeni bölümlerin ne zaman ekrana geleceğini araştırıyor. Sıklıkla sorulan soru ise La Casa de Papel yeni sezon, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? şeklinde...
La Casa de Papel'i uzun süredir bekleyenler için müjdeli haber geldi. Dizinin yeni sezonuna sayılı günler kalırken tam tarihi bilmeyen izleyiciler La Casa de Papel yeni sezon, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusuna ağırlık verdi. İşte detaylar...
YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Raquel Murillo için verilecek cezanın 3 yıl olması göz korkuturken Raquel'in ekibi satıp satmayacağı büyük merak konusu... İçeride işler iyice karılırken La Casa de Papel yeni sezonu 3 Nisan’da yayınlanacak.
Sultan II. Abdülhamid'in kurduğu enstitü corona virüs aşısı çalışmalarına başlıyorTÜBİTAK tarafından organize edilen yeni tip corona virüse karşı yürütülen aşı üretim projesine katılan Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, çalışmalarına önümüzdeki hafta başlıyor. Sultan II.Abdülhamid tarafından kurulan ve 126 yıldır aşı, serum üretimi yapan enstitü, hazırlık çalışmaları öncesi kapılarını DHA açtı.