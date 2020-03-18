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18.03.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Laboratuvar sayısı 16'ya çıkarılacak

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında test yapılacak laboratuvarların sayısının 16’ya çıkarılması için çalışmalarına hız verirken, halen aktif 5 laboratuvar ile bu laboratuvarlara hangi illerin numune göndereceğine ilişkin listeyi yayınladı.

Laboratuvar sayısı 16'ya çıkarılacak

Buna göre, Adana, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mersin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa’daki numuneler Adana’ya gönderilecek. Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Rize, Tunceli ve Van numuneleri Erzurum’da incelenecek. Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’dan gelen numuneler Ankara’da incelenecek. İstanbul Halk Sağlığı Laboratuvarı ise sadece İstanbul numunelerini inceleyecek.  Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat ve Trabzon’un numunelerine Samsun  bakacak.

 

 

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