Laf attÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ±n erkek kardeÅŸini bÄ±Ã§akladÄ±

15.08.2020 - 10:19 | | DHA
Laf attÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ±n erkek kardeÅŸini bÄ±çakladÄ±
Adanaâ€™da kÄ±z kardeÅŸine laf attÄ±ÄŸÄ± LÃ¼bnan uyruklu Firas O.'yu aralarÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸmada bÄ±Ã§aklayarak yaralayanÂ Serdar K., sevk edildiÄŸi adliyede, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â
Olay, 6 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼Â Seyhan ilÃ§esi Yenibey Mahallesi 18042. Sokakâ€™ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Serdar K. (21), LÃ¼bnan uyruklu Firas O.'nun kÄ±z kardeÅŸine laf attÄ±. AÄŸabey Firas O., kardeÅŸine laf atan Serdar K.'yeÂ tepki gÃ¶sterdi. Ã‡Ä±kan kavgada Firas O., Serdar K.'ye kafa attÄ± attÄ±. Burnu kÄ±rÄ±lan Serdar K. ise Firas O.'yu bÄ±Ã§akladÄ±.Â
Firas O., kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede tedaviye alÄ±nÄ±rken, kaÃ§an Serdar K., AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne baÄŸlÄ± Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri tarafÄ±ndan yakalandÄ±.
Adliyeye sevk edilen Serdar K., adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Berat Albayrak açÄ±kladÄ±: Ekonomide milli baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MÄ°LLÄ° BAÄžIMSIZLIÄžIN bir bedeli var. Bizim ecdadÄ±mÄ±z bu bedeli canÄ± pahasÄ±na SAYISIZ kere ÖDEDÄ°. SÄ±ra bizde! Biz BUGÜN baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mücadelesinde taÅŸÄ±n altÄ±na elimizi deÄŸil, YÜREÄžÄ°MÄ°ZÄ° koyuyoruz. Allah yar ve yardÄ±mcÄ±mÄ±z olsun." dedi.