Laf attÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ±n erkek kardeÅŸini bÄ±Ã§akladÄ±

Olay, 6 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼Â Seyhan ilÃ§esi Yenibey Mahallesi 18042. Sokakâ€™ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Serdar K. (21), LÃ¼bnan uyruklu Firas O.'nun kÄ±z kardeÅŸine laf attÄ±. AÄŸabey Firas O., kardeÅŸine laf atan Serdar K.'yeÂ tepki gÃ¶sterdi. Ã‡Ä±kan kavgada Firas O., Serdar K.'ye kafa attÄ± attÄ±. Burnu kÄ±rÄ±lan Serdar K. ise Firas O.'yu bÄ±Ã§akladÄ±.Â



Firas O., kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede tedaviye alÄ±nÄ±rken, kaÃ§an Serdar K., AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne baÄŸlÄ± Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri tarafÄ±ndan yakalandÄ±.



Adliyeye sevk edilen Serdar K., adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.