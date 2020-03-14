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14.03.2020 - 21:20 |

Lakabı Şeker Kız olan çizgi film karakterinin adı nedir? Kim Miliyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Lakabı Şeker Kız olan çizgi film karakterinin adı nedir?

Lakabı Şeker Kız olan çizgi film karakterinin adı nedir? Kim Miliyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Lakabı Şeker Kız olan çizgi film karakterinin adı nedir?

CEVAP: Candy











 

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