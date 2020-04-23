Larpadak Ne Demek? Tdk'da Larpadak Kelimesinin Anlamı Nedir?

En çok merak edilen son dönemlerin kelimeleri arasında larpadak geliyor. Aslında gündelik yaşamda çok sık kullanılmasına rağmen hata yapılan kelimeler arasında yer almaktadır. TDK’ya göre kelimesinin anlamı ‘ansızın’ şeklinde karşımıza çıkıyor. Tek başına ya da farklı cümleler içerisinde bütün olarak kullanılabilmektedir.

Larpadak Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Larpadak kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında ‘ansızın’ ya da ‘aniden’ anlamları ön plana çıkmaktadır. Gündelik yaşam içerisinde özellikle yaygın olarak kelimeler arasında yer alıyor. Telaffuz anında yanlış yapılan ve yanlış söylenen sözcüklerden biridir. Bu kelime için bir örnek vermek gerekirse;

‘’Larpadak yakalandı’

Burada herhangi bir durum karşısında ansızın ya da aniden kişinin yakalanmış olduğunu dile getirmektedir. Bu anlamı üzerinden artık tek başına ve aynı zamanda cümle içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.