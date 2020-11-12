Lastikleri patlatÄ±larak durdurulan minibÃ¼sten iki Ã§ocuk Ã§Ä±ktÄ±

Lastikleri patlatÄ±larak durdurulan minibüsten iki çocuk çÄ±ktÄ±
Denizli'de lastikleri kapanla patlatÄ±larak durdurulan, camlarÄ±na film takÄ±lmÄ±ÅŸ plakasÄ±z minibÃ¼sÃ¼n 13 ve 14 yaÅŸlarÄ±ndaki iki Ã§ocuk tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.
Â Polis ekipleri,ÂDenizli Ã‡etin Beton'daki uygulama noktasÄ±nda, camlarÄ±ndaki film nedeniyle iÃ§i gÃ¶rÃ¼nmeyen plakasÄ±z minibÃ¼sÃ¼ durdurmak istedi.
Â "Dur" ihtarÄ±na uymayan minibÃ¼s, kent merkezi yÃ¶nÃ¼ne kaÃ§maya baÅŸladÄ±.
Â YaklaÅŸÄ±k 15 kilometre kaÃ§an ve Ã‡evre Yolu'nda ilerleyen minibÃ¼s, YeniÅŸafak Mahallesi 1166 Sokak'ta, ekiplerin yola serdiÄŸi kapanla, lastikleri patlatÄ±larak durduruldu.
Â AraÃ§tan inerek kaÃ§maya baÅŸlayan 13 ve 14 yaÅŸlarÄ±nda iki Ã§ocuk, yakalandÄ±.
Â "Ã‡ekme Belgeli" minibÃ¼sÃ¼n, aracÄ± kullanan 13 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun babasÄ±na ait olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Â Denizli Devlet Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen Ã§ocuklar, Ã‡ocuk Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine teslim edildi.
Â Ä°Ã§inde bakÄ±r kablolarÄ±n da bulunduÄŸu minibÃ¼s, Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
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