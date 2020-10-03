Lavrion Simsarı tutuklandı! Kundakçı serbest...

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak düzenlenen operasyonda örgütün yurt içi ve yurt dışındaki kırsal kamplarından İstanbul'a gelen örgüt mensuplarını önce Yunanistan'a oradan da örgüt kamplarına kaçıran ve Lavrion simsarı olarak bilinen B.O. isimli örgüt yöneticisi yakalandı.

Mahkemece tutuklanan B.O. ile aynı gece düzenlenen operasyonda Gaziosmanpaşa'da 2 aracı kundaklayıp yakan örgüt kundakçısı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekipleri yaptıkları çalışmalarda, bölücü terör örgütünün kırsal kadrolarına katılımın yapılması amacıyla örgüt mensuplarının kara yolu ile illegal yollardan Yunanistan'a kaçışını sağlayan ve oradan da PKK/KCK terör örgütü mensuplarının kaldığı kamplara teslimini sağlayan örgüt mensuplarına yönelik olarak yaptığı çalışmalarda, örgüt mensuplarınca Lavrion Simsarı olarak adlandırılan B.O.nun izini bulup takibe aldı.

Bir süredir örgüt kamplarına terörist kaçırdığı belirlenen B.O.'nun kaldığı adresi tespit ettikten sonra harekete geçen TEM ekipleri 30 Eylül.2020 günü gerçekleştirdiği operasyonla B.O.yu yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan B.O.ile aynı gece düzenlenen bir başka operasyonda yakalanıp gözaltına alınan ve Gaziosmanpaşa da sokak üzerinde park halindeki 2 aracı 20 Temmuz gecesi kundaklayarak yaktığı kamera görüntüleriyle netleştirilen A.A. isimli şüpheli şahıs ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.