Levrek marin nasıl yapılır? Masterchef'te yapılıyor! İşte levrek marin malzemeleri ve tarifi...

Levrek marin tarifi ile ilgili detaylar merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de rekabet devam ediyor. MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanında yarışmacıların levrek marin yaptıkları görüldü. Peki levrek marin nasıl yapılır? İşte levrek marin malzemeleri...

LEVREK MARİN MALZEMELERİ NELERDİR?

Levrek balığı

1 baş soğan

1 çay bardağı elma sirkesi

250 gr hardal

1 limon suyu

1 çay bardağı zeytinyağı

LEVREK MARİN NASIL YAPILIR?

Levrekler fileto şeklinde çıkartılıp, parmak parmak doğranır.

Bir tarafta soğan, piyazlık doğranır ve ovulur.

Daha sonra soğan, bir bardak limon suyu, 250 gram hardal ile karıştırılır. İçine yarım çay bardağı elma sirkesi ilave edilir.

Sonra bu karışıma yavaş yavaş zeytinyağı ilave edilir ve harmanlanır.

Hazırlanan sos ocakta ısıtılır.(Kaynatmamaya dikkat ediniz)

Sos ocaktan indirilir ve içine balıklar atılır. Balıkların içinde bulunduğu sos 8 saat bekletilir.

8 saat sonra balıklar çıkartılır, çeşitli yeşilliklerle ve garnitürlerle süslenip soğuk olarak servis yapılır.