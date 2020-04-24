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24.04.2020 - 22:35 |

Leyla İsminin Anlamı Nedir? Leyla Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Leyla ismi, günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan bir isimdir. Toplumda birçok kişi kız çocuğuna Leyla ismini vermektedir. Kız çocuğu ismi olan Leyla'nın kelime anlamı sıklıkla merak edilmektedir. Leyla ismi çok derin manalar taşımaktadır. İsmin anlamını öğrenerek bilgi sahibi olmak mümkündür. Leyla isminin farklı anlamları hakkında detaylı bilgi mevcuttur.

Leyla İsminin Anlamı Nedir? Leyla Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Leyla ismi kız çocuklarına verilen, derin manalar taşıyan bir isimdir. Bu isim Türk diline ve toplumuna Arapçadan geçerek yerleşmiştir. Kelime anlamı olarak çok derin manalar içermektedir.

Leyla Ne Demek?

Leyla ismi kelime anlamı olarak Arapçadan geçerek dilimize yerleşmiş bir kelimedir. Kelime anlamı olarak çok karanlık gece, Arabi olayların son gecesi anlamlarını taşımaktadır. Ayrıca Leyla ve Mecnun hikayesinden yola çıkılarak bu isim yerleşmiştir. Bu sebeple aşık olunan kadın anlamlarını da içermektedir. İsim daha çok Leyla ve Mecnun hikayesinden yola çıkılarak kız çocuklarına verilmeye başlanmıştır.

Leyla, kelime anlamı olarak ayrıca saçları simsiyah olan kadın, sevilen aşık olunan kadın manalarına gelmektedir. Arabi olayların son gecesi olarak kabul edildiği için Leyla kelimesi kabul edilmiştir. Leyl Arap dilinde gece anlamına gelmektedir. Gece gibi simsiyah olan, efsunlu, gece gibi simsiyah gözlere ve saçlara sahip olan kadın anlamlarını bu noktada yola çıkarak almıştır.

Leyla İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Leyla ismi kız çocuklarına sıklıkla verilen ve Arapçadan gelen bir isimdir. Leyla isminin Kuran'da geçtiği hakkında farklı araştırmalar mevcuttur. Arapçada leyl kökünden türeyen Leyla ismi Kuran'da bazı ayetlerde geçmektedir. Bakara Suresi, Enam Suresi ve Al İmran Suresinde gece manasıyla geçmektedir.

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