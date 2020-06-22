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22.06.2020 - 12:58 | | İHA

Leyla'nın artık yüzü gülüyor! Doku nakli sonrası yeni görüntüsüne kavuştu

Kahramanmaraş'ta 1,5 aylıkken geçirdiği kaza sonucu yüzünün ve kafa derisinin büyük bir kısmı yanan Leyla Demirci'nin doku nakli gerçekleşti.

Leyla'nın artık yüzü gülüyor! Doku nakli sonrası yeni görüntüsüne kavuştu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Altinova Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Leyla Demirci 1,5 aylıkken eşarbının tutuşması sonucu yüzü ve kafa derisi yandı. Çıkan haberin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren Plastik ve Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ömer Özkan ve ekibi 9 saat süren operasyonla Leyla'yı yeni görüntüsüne kavuşturdu.

Operasyon sonrasında aynada kendini gördüğünde inanamadığını söyleyen Leyla Demirci, "Şu an çok mutluyum. Birkaç tane daha operasyonum kaldı. Şu süreçten dolayı ertelendi. Operasyon sonrasında kendimi aynada gördüğünde inanamadım. Çok heyecanlandım çok mutlu oldum. Ömer hocama ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Kızının artık yüzünün güldüğünü söyleyen anne Ülfet Demirci ise, "Başarılı bir operasyon sonrası hepimiz çok mutlu olduk. Leyla'nın yeni bir yüze kavuşması bizler için anlatılmaz bir duygu oldu. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Leyla’nın sağlık sorunları nedeniyle iş bulamamasından dolayı iş adamlarına ve yetkililerine sitemde bulunan baba Sait Demirci ise, "Leyla'nın başarılı bir operasyon geçirerek yeni görüntüsüne kavuşması bizi çok mutlu etti. Şu an çok mutluyuz çok sevinçliyiz. Önceden dışarıya çıkmak istemiyordu ve biz de bu durumuna çok üzülüyorduk. Operasyon sonrası yüzü gülmeye başladı ve bizlerde onun mutluluğuyla mutlu olduk. Bu zorlu süreçten dolayı da işsiz kaldım ve çok zor günler geçiriyoruz. Yetkililerden iş bulma konusunda yardım istiyorum" dedi.

 

 

Avukatlara pompalı tüfekle saldırı düzenledilerAntalya Barosu avukatları Ahmet Onaran ve Merve Özer, Muğla'nın Milas ilçesinde, müvekkilerinin sahasını işlettiği (rödovans) boksir maden alanında, ruhsat sahiplerinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Avukatların ölümden döndüğü saldırının ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırı anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
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