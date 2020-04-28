Leyla'nın babasından haber var!

İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen adeta ölüme terk edilen ve Türkiye'nin ambulans uçakla yurda getirdiği Emrullah Gülüşken'in tedavisine Ankara Şehir Hastanesi'nde başlandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yardım eli uzatılan Emrullah Gülüşken'in tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor. Akciğer filmi çekilen, ardından karaciğer değerlerine, kan değerlerine, hemogramına bakılan Gülüşken, 14 gün yoğun bakımda gözlem altında tutulacak. Saat başı değerleri kontrol edilen ve akciğerlerinin genel durumu iyi olan, solunum sıkıntısı da yaşamayan Gülüşken'e zaman zaman burnundan oksijen veriliyor.

YOĞUN BAKIMA ALINMADAN ÖNCE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden baba Gülüşken, yoğun bakıma alınmadan önce "Vatanımdayım ve emin ellerdeyim" dedi.

SABAH