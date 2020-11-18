Leyleklere özel yuva

“Leylekler Yuvasız Kalmasın Projesi” kapsamında TREDAŞ ekiplerinin yardımıyla direklere monte edilen portatif yuvalar sayesinde, baharda gelmesi beklenen leyleklerin kendilerine ve enerji hatlarına zarar vermesinin önlenmesi amaçlanıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, projeyi Edirne Valisi Ekrem Canalp’in öncülüğünde başlattıklarını belirterek, “Projemizi Saros bölgesinde uyguluyoruz. Bu bölgede aynı zamanda Gala Gölü Milli Parkı da bulunuyor. Bölgemiz yaklaşık 50 bin göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor” dedi.